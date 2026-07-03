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JPNN.com - Kriminal

Maling Kepergok saat Beraksi di Karawang, Ujungnya Babak Belur Diamuk Massa

Jumat, 03 Juli 2026 – 07:12 WIB
Maling Kepergok saat Beraksi di Karawang, Ujungnya Babak Belur Diamuk Massa - JPNN.COM
Warga menunjukkan kepada polisi genteng rumah milik seorang ibu rumah tangga yang dijebol pelaku pencurian barang berharga di Karawang. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com, KARAWANG - Aparat kepolisian menangkap seorang pelaku pencurian yang babak belur setelah sempat diamuk massa di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Kejadiannya pada Rabu malam (1/7). Pelaku diamuk massa setelah diketahui melakukan aksi pencurian barang berharga milik seorang ibu rumah tangga bernama Kartika (34)," kata Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Kamis.

Dalam melakukan aksinya, pelaku masuk ke rumah korban melalui genteng yang dijebol.

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Pelaku menaiki tangga untuk menjebol genteng rumah korban. Setelah menjebol genteng rumah korban, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menggasak sejumlah barang berharga milik korban.

Namun saat akan melarikan diri, aksi pencuri diketahui oleh warga hingga tertangkap dan sempat diamuk massa.

Dia menyampaikan pelaku merupakan seorang buruh harian lepas berinisial K (23) asal Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

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Pelaku babak belur diamuk massa setelah nekat melakukan aksi pencurian barang berharga milik seorang ibu rumah tangga bernama Kartika (34), warga Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

Cep Wildan menyampaikan saat ini korban sudah melapor secara resmi kejadian yang dialaminya ke Polsek Cilamaya.

Seorang maling di Karawang berinisial K babak belur setelah aksinya ketahuan. Dia kini sudah mendekam di balik jeruji besi.

Sumber Antara

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TAGS   Kasus pencurian  Polres Karawang  babak belur  pencuri diamuk massa 
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