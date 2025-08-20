Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Maling Motor Bersenjata Api Melintas Saat Polisi Lagi Razia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 17:36 WIB
Barang bukti senjata api dan lainnya yang diamankan petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat dari seorang pria berinisial EP di Jalan Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (20/8/2025). ANTARA/HO-Polres Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Maling motor bersenjata api EP ditangkap petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.

EP diamankan di Jalan Ring Road, Cengkareng, pada Rabu.

Saat itu petugas sedang melakukan operasi dan mencurigai dua orang pengendara sepeda motor yang terlihat gelisah.

Ketika hendak diperiksa, pengendara tersebut mencoba kabur dan memutar balik motor. Petugas pun melakukan pengejaran.

"Pelaku berinisial EP berhasil diamankan petugas. Sedangkan satu rekannya melarikan diri," kata Kepala Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Natasha Yudhasoka.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti mencurigakan dari tas jinjing pelaku, di antaranya satu pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis FN.

Kemudian dua butir amunisi, dua kunci leter T dengan empat mata kunci serta sebilah pisau lengkap dengan sarungnya.

"Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa lebih lanjut," kata Natasha.

Apes, maling motor bersenjata api ditangkap polisi lalu lintas yang sedang razia.

