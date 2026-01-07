Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar

Rabu, 07 Januari 2026 – 18:06 WIB
Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar - JPNN.COM
Ilustrasi penembakan oleh pencuri motor. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kawanan maling motor beraksi di Jalan Kota Bambu Selatan RT 04/06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu pagi.

Pelaku yang membawa senjata api menembak seorang warga.

Korban penembakan merupakan teman dari pemilik sepeda motor yang hendak menangkap pelaku.

Baca Juga:

"Benar, bukan korban (pemilik sepeda motor) yang di tembak itu temannya yang bantu mau tangkap pelaku," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Palmerah AKP Dede Sobari, Rabu.

Polisi tengah mengusut kasus itu dengan mencari sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang ada di lokasi kejadian.

Menurut Dede, korban yang menderita luka tembak pada bagian lutut sudah dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pelni Petamburan untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

"Kami dibantu sama Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro untuk memburu para pelaku," imbuhnya.

Dalam rekaman video yang viral, pelaku yang berjumlah dua orang datang mengendarai sepeda motor matik berwarna hitam mengenakan jaket dan helm.

Kawanan maling motor bersenjata api beraksi di Jalan Kota Bambu Selatan RT 04/06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maling Motor  Maling Motor Bersenjata Api  Palmerah  curanmor  Pencurian Motor 
BERITA MALING MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp