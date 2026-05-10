Maling Motor Tembak Polisi Hingga Korban Meninggal di Bandarlampung

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menembak anggota polisi di Jalan ZA Pagaralam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.30 WIB.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengatakan pihaknya masih memburu pelaku.

"Tim khusus dari Polda, Polresta Bandarlampung, dan Polsek Labuhan Ratu sudah dikerahkan untuk menangkap dua pelaku yang menembak Brigadir AS," katanya, Sabtu.

Yuni menjelaskan saat itu Brigadir AS yang sedang berada di sebuah toko melihat dua pria sedang mencoba merusak kunci stir sepeda motor Honda Beat biru putih nopol BE 2826 NBM terparkir di lokasi, Jalan ZA Pagaralam, Bandarlampung.

"Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Brigadir AS menegur para pelaku. Namun, setelah ditegur, salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah Brigadir AS," katanya.

Akibat tembakan tersebut, Brigadir AS seketika terkapar.

Dalam kondisi kritis, anggota polisi itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapat perawatan medis, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"Ya, korban telah dinyatakan meninggal setelah sempat kritis di Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya.