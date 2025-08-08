Maling Motor yang Letuskan Senpi Tewas di Rumah Sakit

Jumat, 08 Agustus 2025 – 17:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Maling motor berinisial S (37) yang diamuk massa di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, tewas di rumah sakit.

"Kejadian pukul 18.30 WIB di Parkiran Rusunawa Daan Mogot Tower 1 RT 018/014 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak, Jumat.

Dia menjelaskan kronologi kejadiannya berawal saat seorang pria yang bukan warga Rusunawa Duri Kosambi dicurigai akan mencuri sepeda motor.

"Ketua RT berinisial H, mendapat laporan warga bahwa pelaku sudah keluar dari area rusun lalu kembali untuk mengambil motor," katanya.

Kemudian saat ditanya identitasnya, pelaku malah melarikan diri sambil menembakkan senjata api ke udara.

"Saksi 2 berinisial T yang juga sekuriti mendapat informasi tentang pelaku mencurigakan, berusaha mengadang, tetapi pelaku menodongkan senjata dan kembali menembak ke udara sebelum melarikan diri," kata Reonald.

Selanjutnya saksi 3 berinisial LG melihat pelaku berlari dan diteriaki maling oleh warga lain.

Pelaku sempat menembakkan senjata ke arah saksi 3, namun meleset.