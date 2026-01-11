Maling Motor yang Tembak Warga Ditangkap di Yogyakarta & Cimahi

Minggu, 11 Januari 2026 – 19:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan maling motor bersenjata api yang menembak warga pakai pistol di Palmerah, Jakarta Barat, ditangkap di tempat berbeda.

Dua pelaku berinisial VV dan RC ditangkap di luar wilayah Jakarta setelah melarikan diri.

Penangkapan dilakukan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar

"Tim Gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Jatanras Polda DIY berhasil menangkap pelaku curanmor yang menembak seorang warga di Palmerah Jakarta Barat," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Minggu.

Tersangka VV ditangkap di sebuah hotel di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta, pada Jumat (9/1).

Sementara RC dibekuk di Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu (10/1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku VV berperan sebagai joki sekaligus eksekutor yang memegang senjata api, sedangkan RC bertugas sebagai pemetik atau pengambil motor korban.

"VV melakukan penembakan sebanyak tiga kali terhadap korban. Sementara RC pemetik motor korban," kata Iman.