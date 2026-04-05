Mallorca vs Real Madrid: Los Blancos Takluk 1-2

Minggu, 05 April 2026 – 01:57 WIB
Real Madrid kalah 1-2 saat bertandang ke markas Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/26 di Stadion San Moix pada Sabtu (4/4/2026). Antara/RealMadrid.com

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid takluk 1-2 dari Real Mallorca pada laga LaLiga di Stadion San Moix, Sabtu malam WIB.

Gol penentu kemenangan tuan rumah dicetak Vedat Muriqi pada injury time, setelah Madrid menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir.

Los Blancos gagal memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen.

Baca Juga:

Real Madrid tetap di posisi kedua dengan 69 poin atau tertinggal empat angka dari rivalnya tersebut.

Mallorca terangkat ke peringkat ke-17 dengan 31 poin, menjauh dari zona degradasi, demikian laman LaLiga.

Mallorca membuka keunggulan pada menit ke-42 lewat Manu Morlanes. 

Baca Juga:

Berawal dari umpan silang Pablo Maffeo dari sisi kanan, Morlanes yang berdiri bebas di depan gawang dengan mudah menyontek bola untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum.

Kylian Mbappe memiliki dua peluang emas, yang keduanya digagalkan Kiper Mallorca Leo Roman.

BERITA MALLORCA VS REAL MADRID LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
