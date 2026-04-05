Mallorca vs Real Madrid: Los Blancos Takluk 1-2
jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid takluk 1-2 dari Real Mallorca pada laga LaLiga di Stadion San Moix, Sabtu malam WIB.
Gol penentu kemenangan tuan rumah dicetak Vedat Muriqi pada injury time, setelah Madrid menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir.
Los Blancos gagal memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen.
Real Madrid tetap di posisi kedua dengan 69 poin atau tertinggal empat angka dari rivalnya tersebut.
Mallorca terangkat ke peringkat ke-17 dengan 31 poin, menjauh dari zona degradasi, demikian laman LaLiga.
Mallorca membuka keunggulan pada menit ke-42 lewat Manu Morlanes.
Berawal dari umpan silang Pablo Maffeo dari sisi kanan, Morlanes yang berdiri bebas di depan gawang dengan mudah menyontek bola untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum.
Kylian Mbappe memiliki dua peluang emas, yang keduanya digagalkan Kiper Mallorca Leo Roman.