Liga Indonesia

Malut United Gigit Jari di Kandang Semen Padang

Sabtu, 21 Februari 2026 – 07:14 WIB
Malut United Gigit Jari di Kandang Semen Padang - JPNN.COM
Maicon Souza (tengah) menyelamatkan Semen Padang dari kekalahan di pekan ke-22. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG – Tim papan atas Super League Malut United gagal menang di markas Semen Padang FC pada pekan ke-22 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (20/2) malam WIB.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, sempat unggul dua gol, tetapi harus gigit jari setelah tuan rumah bangkit dan mengakhiri laga dengan 2-2.

Laga Semen Padang vs Malut United berlangsug ketat dan kaya peluang.

Dua tim yang bertarung sama-sama menunjukkan bahwa mereka butuh kemenangan (satu demi menjaga persaingan di Top 4, satu lagi demi keluar dari zona merah).

"Semen Padang melakukan perubahan di babak kedua. Mereka bermain lebih terbuka dan meningkatkan intensitas pertandingan," ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo di laman klub.

"Secara matematis, hasil imbang di Padang cukup merugikan Malut United. Namun, inilah sepak bola," imbuhnya.

Cek hasil dan klasemen Super League setelah Semen Padang vs Malut United berakhir dramatis.

