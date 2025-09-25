Malut United Kirim Ancaman Buat Bhayangkara FC, Tak Bisa Ditawar

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Malut United FC membidik tiga poin alias kemenangan di kandang Bhayangkara FC pada pekan ke-7 BRI Super League.

Bentrok dua tim yang sama-sama baru mengoleksi delapan poin itu digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) sore.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menuturkan pasukannya harus menang jika pengin bersaing di papan atas klasemen.

“Kami tak mau datang ke Lampung tanpa mendapatkan hasil. Artinya, kami akan berusaha meraih tiga poin lagi. Semua pemain dalam kondisi siap untuk memberikan yang terbaik,” kata mantan pelatih Semen Padang FC itu.

Hendri tetap menaruh kewaspadaan tinggi pada skuad tuan rumah.

Bhayangkara FC tercatat belum terkalahkan dalam tiga laga kandang terakhir. Dari catatan itu, mereka membukukan dua kemenangan dan sekali imbang, hanya kebobolan satu gol.

“Untuk menghadapi Bhayangkara FC dibutuhkan kolektivitas tim. Kami sudah menyiapkan tim untuk laga ini dan semoga apa yang pelatih dan pemain targetkan bersama bisa terealisasi,” tutur Hendri Susilo.

Sementara itu, bek Malut United Gustavo Franca juga mengatakan bahwa kemenangan di Lampung adalah target yang tidak bisa ditawar.