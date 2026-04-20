Malut United Melempem di Pengujung Kompetisi, Cek Klasemen

Senin, 20 April 2026 – 07:29 WIB
Malut United. Foto: Malut United.

jpnn.com - GIANYAR - Bali United menaklukkan Malut United 4-1 dalam laga pekan ke-28 Super League di Gianyar, Minggu (19/4) malam WIB.

Buat Malut United, kegagalan itu membuat tim berjuluk Laskar Kie Raha tak bisa menang dalam empat laga terakhir; sebelumnya kalah 1-2 dari Dewa United, imbang 11 vs Arema FC, dan 3-3 vs PSM Makassar.

Itu membuat tim asuhan Hendri Susilo keluar dari Top 4 klasemen Super League, disingkirkan Bhayangkara FC.

Sementara itu, buat Bali United, kemenangan itu membuat Serdadu Tridatu menembus 10 Besar, tepatnya di anak tangga ke-9.

"Saya sangat senang dengan kemenangan ini, karena kami melawan tim yang memiliki kualitas," tutur Pelatih Bali United Johnny Jansen seperti dipetik dari halaman klub.

"Kami bisa menampilkan permainan terbaik di hadapan suporter yang hadir. Sebenarnya di menit akhir kami bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi hasil ini sudah sangat bagus buat tim. Saya bangga melihat penampilan para pemain," imbuhnya.

Malut United tak bisa menang dalam empat laga terakhir mereka di Super League. Ada apa, ya?

TAGS   Malut United  Super League  klasemen Super League  Bali United 
