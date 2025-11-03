Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Malut United Mendatangi Persijap dengan Modal Mengerikan

Senin, 03 November 2025 – 10:46 WIB
Malut United Mendatangi Persijap dengan Modal Mengerikan
Pasukan Malut United. Foto: dokumentasi Malut United

jpnn.com - JEPARA - Salah satu tim bertabur bintang, Malut United, melakoni pekan ke-11 Super League dengan menyandang status sebagai tamu di markas Persijap Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini.

Duel Persijap vs Malut United bakal dimulai pukul 15.30 WIB.

Tukang Racik Maulut United Hendri Susilo menuturkan timnya sangat siap menantang tuan rumah Persijap.

“Kami sudah mempersiapkan tim dengan sangat serius. Alhamdulillah, semua pemain yang dibawa ke Jepara dalam keadaan sehat dan siap bermain. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan tren positif," ujar Hendri.

Malut United datang ke Jepara dengan modal empat kemenangan beruntun di empat laga terakhir (menang dari Semen Padang, Persis Solo, Bhayangkara FC, dan Madura United).

Selain mengantongi modal mengerikan itu, Malut United juga selama satu pekan terakhir telah mempersiapkan tim secara maksimal.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, datang ke Bumi Kartini juga makin subur; mengoleksi 17 gol dari sembilan pertandingan.

Di sisi lain, Persijap si Laskar Kalinyamat tengah berada dalam keadaan yang kurang baik seusai mengalami 4 kekalahan beruntun.

Jangan lupa, ya, ada Persijap vs Malut United di Gelora Bumi Kartini Jepara hari ini.

