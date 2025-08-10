Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Menghajar Dewa, Pelatih Kampung Ungkap Kunci Kemenangan

Minggu, 10 Agustus 2025 – 07:35 WIB
Pelatih Malut United FC Hendri Susilo bersama Riyan Ardiansyah dalam konferensi pers seusai laga BRI Super League di Banten International Stadium di Kota Serang, Sabtu (9/8/2025). Foto: ANTARA/Devi Nindy

jpnn.com - SERANG - Malut United FC menghajar Dewa United Banten FC dengan skor 3-1 pada laga BRI Super League 2025/2026 di Banten International Stadium, Kota Serang, Sabtu (9/8) malam.

Kemenangan Malut United ini menjadi debut manis bagi Hendri Susilo yang sempat diragukan kemampuannya sebagai satu-satunya pelatih lokal di kompetisi musim ini.

“Berkat perjuangan keras para pemain, kita (Malut United FC) memenangkan pertandingan malam ini. Tidak ada kata lain, puji syukur. Alhamdulillah. Kita mendapat 3 poin,” ujarnya pada konferensi pers seusai laga BRI Super League melawan Dewa United Banten FC.

Meski sepanjang laga tak berdiri di pinggir lapangan, Hendri mengaku tetap mengendalikan jalannya pertandingan dari bangku cadangan.

“Saya, kan sudah tua, Mas. Jadi biar yang muda-muda saja di depan. Walaupun semuanya saya kendalikan,” katanya.

Hendri menjelaskan alasan striker David Da Silva baru dimainkan di babak kedua.

“Di latihan terakhir sempat mengeluh di hamstring. Kita (tim pelatih) tidak mau berjudi, jadi saya putuskan main di babak kedua kalau dia siap,” ujar dia.

Terkait penampilan tim, Hendri mengaku belum bisa menilai secara penuh karena ini laga pertama.

Silakan disimak pengakuan Hendri Susilo si pelatih kampung seusai Malut United FC menghajar Dewa United Banten FC.

