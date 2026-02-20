Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Pantang Meremehkan Semen Padang, Incar Poin Penuh untuk Tempel Persija

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:47 WIB
Malut United Pantang Meremehkan Semen Padang, Incar Poin Penuh untuk Tempel Persija - JPNN.COM
Pemain Malut United, Tyronne del Pino saat berlatih di Stadion Haji Agus Salim, Kamis (19/2) menjelang melawan Semen Padang. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com, JAKARTA - Malut United akan melakoni laga tandang melawan Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo mengungkapkan bahwa anak asuhannya berupaya tidak meremehkan kekuatan Kabau Sirah.

Saat ini Semen Padang tengah dalam kondisi terpuruk setelah berada di urutan ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

Baca Juga:

Skuad asuhan Dejan Antonic tersebut tidak dalam kondisi terbaik setelah baru sekali meraih kemenangan dalam laga kandang di enam pertandingan sepanjang 2026.

Tercatat terakhir kali pemilik juara LPI 2011/12 tersebut menang pada 8 Februari, saat mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0.

“Kami mewaspadai semua pemain Semen Padang. Saya selalu mengingatkan kepada pemain saat ini semua tim ingin menang.”

Baca Juga:

“Untuk itu, jika kami tidak siap dan tidak fokus bisa terpeleset lagi,” ujar pria asal Bukittinggi itu.

Malut United mengincar poin penuh untuk bisa terus menempel Persija Jakarta yang ada di posisi ketiga.

Malut United akan melakoni laga tandang melawan Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/26, Jumat (20/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League Musim 2025/26  Semen Padang vs Malut United  Persija Jakarta  klasemen Super League 2026 
BERITA SUPER LEAGUE MUSIM 2025/26 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp