Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Siap Beri Luka Tambahan untuk Borneo FC

Sabtu, 27 Desember 2025 – 21:06 WIB
Malut United Siap Beri Luka Tambahan untuk Borneo FC - JPNN.COM
Skuad Malut United menjelang laga menghadapi laga lanjutan Super League 2025/26 melawan Borneo FC di Stadion Gelora Kie Raha, Sabtu (27/12). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United menegaskan tidak ingin jemawa menjelang menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu menilai Borneo FC tetap menjadi lawan berbahaya meski performa mereka sempat mengalami penurunan.

Penilaian tersebut merujuk pada fakta bahwa skuad asuhan Fabio Lefundes pernah memimpin klasemen kompetisi kasta tertinggi Tanah Air musim ini.

Baca Juga:

Borneo FC juga sempat menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 11 kemenangan beruntun.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menilai anak asuhnya siap meladeni permainan tim Pesut Etam yang dikenal memiliki kualitas dan pengalaman bersaing di papan atas.

Mantan juru taktik PSBS Biak itu pun optimistis karena Malut United kerap menunjukkan performa solid saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Baca Juga:

“Malut United berhasil melalui beberapa laga dengan bagus. Saya yakin, pemain akan bermain dengan tambahan motivasi karena kami juga tidak ingin kehilangan momentum,” ucap Hendri.

Tercatat Safrudin Tahar dan kolega tampil digdaya saat berlaga di Stadion Gelora Kie Raha dengan mengoleksi empat kemenangan dari enam laga.

Malut United tidak mau jemawa menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (28/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  Borneo FC  Super League  Malut United Vs Borneo FC 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp