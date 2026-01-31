Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Vs Bhayangkara FC: 3 Bintang Tamu Jadi Sorotan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 08:23 WIB
Malut United Vs Bhayangkara FC: 3 Bintang Tamu Jadi Sorotan - JPNN.COM
Awak Malut United berlatih kekompakan. Foto: malutunited

jpnn.com - TERNATE - Malut United memikul beban harus menang saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-19 Super League, di Stadion Gelora Kie Raha, Sabtu (31/1), mulai pukul 13.30 WIB.

Andai terpeleset, Malut United bisa ketinggalan persaingan panas Top 4 klasemen.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menyadari beban timnya yang harus memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Baca Juga:

"Saya sudah mengingatkan para pemain agar tidak menganggap enteng laga ini. Kami harus tetap fokus dan berjuang demi menjaga persaingan di papan atas," ujarnya seperti dikutip dari halaman Malut United.

“Pemain begitu bersemangat menjalani latihan selama sepekan terakhir. Saya yakin mentalitas mereka sudah teruji dan mudah-mudahan raihan tiga poin yang diharapkan bisa kembali terwujud,” imbuhnya.

Hendri lalu mengaku mewaspadai kekuataan Bhayangkara FC yang kini dihuni oleh sejumlah bintang-bintang baru, seperti Allan Cardoso, Moussa Sidibe, dan Privat Mbarga.

Baca Juga:

“Bhayangkara menambah kekuatan pemain. Kami sudah menganalisis permainan mereka dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Putaran kedua ini lebih berat, jadi kami harus lebih siap dan berjuang lebih keras,” ujar Hendri.

Hal senada disampaikan perwakilan pemain Malut United, Wbeymar Angulo, yang mengatakan para pemain sudah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk melawan Bhayangkara.

Ingat, laga pekan ke-19 Super League Malut United vs Bhayangkara FC digelar siang WIB atau sore WIT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United Vs Bhayangkara FC  Super League  klasemen Super League  Malut United 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp