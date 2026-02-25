Malut United vs Persija Jakarta 2-3: Andritany Ungkap Tekanan Gila di Ternate

jpnn.com - Andritany Ardhiyasa menjadi saksi bagaima Persija Jakarta harus bekerja ekstra keras untuk membawa pulang tiga poin dari markas Malut United pada pekan ke-23 BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persija di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026) malam, berakhir dengan skor 2-3.

Tiga gol Macan Kemayoran lahir dari Alaaeddine Ajaraie (7’), Jordi Amat (28’), dan Fabio Calonego (79’).

Adapun gawang Andritany sempat kebobolan melalui aksi Ciro Alves (77’) dan David da Silva (81’).

Selepas pertandingan, Andritany menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim menghadapi tekanan tuan rumah yang agresif.

"Laga ini memang tidak mudah. Kami sempat unggul 2–0, tetapi setelah itu pertandingan menjadi makin ketat hingga akhir. Tekanan datang bertubi-tubi," ucap kiper senior tersebut.

Andritany menekankan pentingnya sinergi antara pemain dan staf pelatih dalam meraih hasil positif.

"Berkat kerja keras semua pemain, staf, dan tim, kami berhasil membawa pulang tiga poin."