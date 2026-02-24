Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United vs Persija Jakarta: Jordi Amat Bocorkan Target Bulat Macan Kemayoran

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:53 WIB
Bek Persija Jakarta Jordi Amat. Foto: Persija.

jpnn.com - Jordi Amat memastikan Persija Jakarta datang ke markas Malut United pada lanjutan BRI Super League 2025/26 dengan tekad bulat.

Target kemenangan tak bisa ditawar, terutama setelah rival di papan atas, yakni Borneo FC baru saja menelan kekalahan.

Momentum itu harus dimanfaatkan Macan Kemayoran -julukan Persija-untuk memperkuat posisi di klasemen Super League.

"Ini adalah pertandingan besar dan sangat penting bagi kami."

"Kami datang ke sini untuk menang. Kami tahu Borneo FC kalah kemarin, jadi kami punya kesempatan besar untuk mendapatkan tiga poin. Karena itu, kami harus bekerja keras," tegas Jordi.

Malut United dikenal sebagai tim yang produktif dengan koleksi 44 gol.

Namun, Jordi Amat memastikan Persija memiliki strategi matang untuk menaklukkan tuan rumah.

"Ini akan menjadi pertandingan sulit. Karena itu, kami harus fokus pada diri sendiri. Dalam 2-3 pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik, terutama di momen-momen akhir laga."

