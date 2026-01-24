Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Malut United Vs Persik 4-0, Ada Kesalahan Fatal

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:24 WIB
Malut United Vs Persik 4-0, Ada Kesalahan Fatal - JPNN.COM
Bomber Malut United David Da Silva. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - TERNATE - Malut United menghantam Persik Kediri 4-0 pada laga pekan ke-18 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Sabtu (24/1) siang WIB.

Tuan rumah berpesta gol setelah Persik harus bermain dengan sepuluh pemain.

Satu pemain tim tamu, yakni Rezaldi Hehanussa melakukan kesalahan fatal.

Beki kiri yang baru dipinjam Persik dari Persib Bandung itu melanggar dengan keras David Da Silva.

Setelah hanya melawan sepuluh pemain, Malut United pun merobek-robek jala gawang tim tamu.

Hasil itu membuat Malut United kokoh duduk di anak tangga ke-4, berjarak satu poin dari Persija Jakarta yang nongkrong di urutan ketiga. (fs/jpnn)

Hasil itu membuat Malut United kokoh duduk di anak tangga ke-4 klasemen Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

