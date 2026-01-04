Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Vs PSBS Biak 6-2, Persib Makin Melorot

Minggu, 04 Januari 2026 – 16:17 WIB
Malut United Vs PSBS Biak 6-2, Persib Makin Melorot - JPNN.COM
Skuad Malut United merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang PSBS Biak. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - TERNATE - Malut United mengamuk di depan tamunya, PSBS Biak, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (4/1) sore WIT.

Hujan gol terjadi di stadion yang berada di sekitar kaki Gunung Gamalama itu.

Delapan gol. Malut United yang tampil agresif dan juga bermain cantik, menang 6-2.

Baca Juga:

Gol yang tercipta dicetak oleh delapan pemain.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Malut United untuk sementara berada di anak tangga ketiga klasemen Super League, menggusur Persib Bandung.

Persib yang sebelum pekan ke-16 bergulir masih berada di puncak, kemarin disalip Borneo FC dan Persija Jakarta. Hari ini ditikung Malut United.

Kemarin Persib disalip Borneo FC dan Persija Jakarta. Hari ini ditikung Malut United. Cek klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Malut United  klasemen Super League  Super League  Malut United Vs PSBS 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp