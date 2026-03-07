Malut United Vs PSM Malam Ini: Tuan Rumah Berkekuatan Penuh

jpnn.com - TERNATE - Malut United membukukan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 12 pertandingan kandang sejauh ini di Super League 2025/2026.

Itu salah satu modal Malut United menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada pekan ke-25, Sabtu (7/3) malam ini.

Laskar Kie Raha telah mencetak 31 gol dalam laga kandang yang menjadikannya sebagai tim tersubur hingga pekan ke-24.

“Persiapan berjalan lancar meski kami tak memiliki banyak waktu setelah pertandingan terakhir. Namun, kami 100 persen bugar dan siap meraih tiga poin," ujar bek Malut United Gustavo Franca.

Malut United akan menjamu tamunya dengan kekuatan penuh setelah kembalinya sejumlah pemain inti ke dalam tim.

“Ciro dan Alwi yang sebelumnya mengalami masalah pada kakinya kini sudah kembali ke tim. Angulo dan Igor juga telah kembali dari akumulasi kartu kuning, lalu pada pertandingan terakhir tidak ada pemain yang mengalami cedera,” kata Asisten Pelatih Malut United Ricardo Salampessy.

“Secara keseluruhan kami sudah siap. Semua pemain bisa dimainkan dan semoga kami dapat melanjutkan hasil positif serta memberikan hiburan untuk masyarakat Maluku Utara dan Maluku,” imbuh Ricardo.

Selain Malut United vs PSM Makassar, laga Super League malam ini akan menghadirkan big match lainnya, yakni Borneo FC vs Persebaya Surabaya di Segiri dan Persita vs Madura United di Indomilk Arena. (mufc/jpnn)