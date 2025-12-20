Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Waspada Rekor Kandang PSM Makassar yang Mentereng

Sabtu, 20 Desember 2025 – 22:36 WIB
Skuad Malut United berlatih di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare menjelang menghadapi PSM Makassar, Sabtu (20/12). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com, JAKARTA - Malut United mewaspadai kekuatan PSM Makassar saat melakoni laga lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Malut, Hendri Susilo menilai tim berjuluk Juku Eja tersebut tampil berbeda saat bermain di hadapan publik sendiri.

Untuk itu mantan juru taktik PSBS Biak tersebut berharap anak asuhannya tetap waspada.

Baca Juga:

“Pertandingan melawan PSM menuntut konsistensi. Pelatih dan pemain harus berjuang karena tim tuan rumah juga memiliki tren positif.”?

“Semoga pemain bisa menerapkan strategi dan menampilkan permainan yang menghibur,” ujar manajer kelahiran 11 Desember 1965 itu.

PSM Makassar di bawah asuhan Tomas Trucha menjelma menjadi kekuatan menakutkan saat bermain di kandang sendiri.

Baca Juga:

Tercatat Yuran Fernandes dan kolega baru menelan satu kekalahan dalam tujuh laga kandang terakhir.

Malut United juga tengah dalam performa terbaik seusai raih enam kemenangan dan dua imbang dalam delapan laga terakhir.

Malut United waspada dengan kekuatan PSM Makassar saat melakoni laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (21/12)

