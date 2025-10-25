Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malut United Waspadai Kebangkitan Semen Padang di Bawah Kepemimpinan Dejan Antonic

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 22:56 WIB
Malut United Waspadai Kebangkitan Semen Padang di Bawah Kepemimpinan Dejan Antonic - JPNN.COM
Persiapan akhir Malut United menjelang laga pekan ke-10 Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (25/10). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United bertekad melanjutkan tren kemenangan saat jumpa Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tengah dalam tren terbaik setelah tiga laga beruntun tidak terkalahkan.

Tercatat Safrudin Tahar dan kolega raih kemenangan melawan Madura United (4-1), Bhayangkara FC (1-0), serta Persis Solo (3-1).

Baca Juga:

Pelatih Malut United, Hendri Susilo berharap anak asuhannya bisa tetap fokus melawan Semen Padang.

Sejauh ini tim berjuluk Kabau Sirah tengah dalam keterpurukan setelah telan enam kekalahan dalam delapan laga.

Hasil itu tidak menjadi patokan mengingat Semen Padang saat ini berada di bawah kepemimpinan Dejan Antonic yang datang menggantikan Eduardo Almeida.

Baca Juga:

“Kami mewaspadai kebangkitan Semen Padang pada pertandingan besok.” 

“Saya tekankan kepada seluruh pemain agar tetap fokus, tetap berjuang, dan jangan pernah menganggap remeh lawan. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi,” ujar Hendri.

Malut United bertekad melanjutkan tren kemenangan saat jumpa Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (26/10)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  Semen Padang  Super League  Dejan Antonic  Malut United vs Semen Padang  Liga Indonesia 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp