Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Malwina Smarzek Bakal Pimpin Kebangkitan Popsivo Polwan di Final Four Proliga 2026

Sabtu, 04 April 2026 – 16:24 WIB
Pevoli asing Popsivo Polwan, Malwina Smarzek saat berlaga pada final four ajang Proliga 2026 melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan bertekad bangkit saat jumpa Jakarta Pertamina Enduro pada final four Proliga 2026 seri Surabaya.

Pelatih Popsivo Polwan Darko Dobreskov menilai anak asuhannya harus berani keluar menyerang untuk bisa memelihara peluang meraih kemenangan.

Pada laga sebelumnya melawan Gresik Phonska terlihat para pemain Popsivo Polwan bermain terlalu berhati-hati hingga sempat tertinggal jauh 12-25 pada gim kedua.

Akhirnya tim milik Polri tersebut harus mengakui keunggulan tim asal kota Pudak itu dengan skor 0-3 (23-25, 12-25, 23-25).

“Saya akui pemain kami kurang berani mengambil resiko. Sebenarnya kami sempat unggul, tapi di laga tadi pemain kami tidak berani mengambil keputusan yang bisa menguntungkan tim," ujar pelatih asal Serbia itu.

Popsivo Polwan saat ini punya kekuatan menakutkan seusai merekrut Malwina Smarzek (Polandia) menggantikan Bethania de la Cruz (Republik Dominika).

Kehadiran pemain kelahiran 3 Juni 1996 itu menambah opsi serangan Popsivo Polwan yang sebelumnya mengandalkan Arsela Nuari Purnama, Chelsa Berliana Nurtomo dan Yonkaira Pena (Republik Dominika).

Runner up Proliga 2025 itu harus bisa memaksimalkan setter yang mereka yakni Dewi Intan Sari dan Naysilla Wiedy Kirana untuk membangun serangan.

TAGS   final four Proliga  Proliga  Jakarta Popsivo Polwan  Jakarta Pertamina Enduro 
BERITA FINAL FOUR PROLIGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp