MAMAMOO Segera Gelar Konser di Indonesia, Catat Jadwal Penjualan Tiketnya

jpnn.com, JAKARTA - Girl group asal Korea Selatan, MAMAMOO akan menyapa para penggemar melalui konser tunggal di Indonesia pada tahun ini.

Promotor WithUs Indonesia memastikan bahwa MAMAMOO akan tampil di Jakarta melalui World Tour <4WARD>.

Konser itu dikatakan akan menjadi salah satu momen musik terbesar di tanah air pada tahun ini.

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Grup K-pop itu dijadwalkan menggelar konsernya di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, pada 19 September 2026, pukul 18.30 WIB.

"Kami senang menyambut MAMAMOO ke Jakarta. Tim kami telah bekerja keras untuk memastikan pengalaman panggung sesuai standar internasional dan dapat dinikmati oleh seluruh MOOMOO Indonesia. Siapkan diri Anda, ini akan jadi malam yang berkesan," tulis Withus Indonesia dalam siaran persnya, Rabu (1/7).

MAMAMOO yang debut pada 2014 itu terdiri dari Solar, Moon Byul, Whee In, dan Hwa Sa.

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Mereka dikenal karena kekuatan vokal live, keberanian bereksperimen dengan berbagai genre, serta hubungan yang kuat dengan para penggemar (MOOMOO).

Seiring waktu, mereka kerap mencatat penjualan tiket dan streaming yang kuat di pasar internasional, sehingga kehadiran mereka di Jakarta sangat dinantikan.