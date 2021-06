MAMAMOO Siap Manjakan Penggemar dengan Album Baru Bertajuk WAW

jpnn.com - Girl group asal Korea Selatan, MAMAMOO hadir kembali dengan mini album bertajuk WAW, pada Rabu (2/6).



Where Are We Now dipilih sebagai lagu utama dalam mini album tersebut.



Dilansir dari Soompi, MAMAMOO memilih genre ballad untuk album comeback-nya kali ini.



Meski bukan pertama kali memasukkan lagu ballad dalam album. Namun, kali ini mereka menyajikan album berisikan lagu ballad sepenuhnya.



"Kami menantikan untuk menunjukkan citra yang lebih dewasa, serta harmoni, dan chemistry MAMAMOO yang telah kami kembangkan sejak lama," kata MAMAMOO, dilansir dari Soompi.



Lagu Where Are We Now sendiri bercerita tentang orang-orang yang telah melakukan perjalanan panjang bersama dan berhenti untuk mempertanyakan di mana titik mereka sekarang.



MAMAMOO Menjelaskan bahwa lagu tersebut menggambarkan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan.



"Ini bukan hanya cerita MAMAMOO, tetapi cerita yang bisa dibagikan semua orang," lanjutnya.



Dalam salah satu lirik lagu Where Are We Now terdapat penggalan kalimat 'satu hari dalam perjalanan panjang'.



Keempat personel sepakat bahwa lirik itu menggambarkan perjalanan panjang yang disebut kehidupan.



Mereka pun bersyukur karena bisa melewati perjalanan panjang itu bersama-sama selama tujuh tahun terakhir.



"Dalam waktu yang kami habiskan dalam perjalanan ini sebagai MAMAMOO, kami telah mengalami banyak hal yang tidak dapat kami lakukan sendiri," pungkas MAMAMOO. (mcr7/JPNN)



Yuk, Simak Juga Video ini!