MAN 4 Jakarta Gelar Wisuda, 26 Lulusannya Diterima Kampus Mancanegara, 81 Lulus SNBP

Rabu, 13 Mei 2026 – 18:20 WIB
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta mewisuda 390 muridnya yang duduk di kelas XII Tahun Ajaran 2025-2026 pada Rabu (12/5).

jpnn.com - JAKARTA - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta mewisuda 390 muridnya yang duduk di kelas XII Tahun Ajaran 2025-2026 pada Rabu (12/5). Tidak sekadar meluluskan, sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu juga berhasil mengantar ratusan anak didiknya diterima di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan mancanegara.

Kepala MAN 4 Wido Prayoga menuturkan per Mei ini sudah 26 anak didiknya yang lulus pada tahun ini langsung diterima di berbagai perguruan tinggi bonafide di mancanegara. “Sudah ada letter of acceptance (surat penerimaan, red) dari kampus luar negeri,” ujarnya saat berpidato di acara bertitel Pelepasan Murid Kelas XII di Aula MAN 4 Jakarta, di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Selain itu, sudah ada 81 murid kelas XII MAN 4 Jakarta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN), terutama melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Sisanya, saat ini masih ratusan lulusannya menunggu pengumuman hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) 2026.

“Semoga memperoleh hasil terbaik,” harapnya di acara pelepasan bertema ‘Menciptakan Lulusan Peduli dan Berdaya Melalui Sikap Keteladanan Penuh Cinta untuk Mewujudkan Generasi Emas sebagai Cahaya Peradaban’ itu.

Wido juga mengungkapkan 8 lulusan MAN 4 memperoleh Beasiswa Garuda pada tahun ini. Program beasiswa pembiayaan penuh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemenristekdikti) itu ditujukan bagi siswa berprestasi, khususnya dari kalangan kurang mampu, yang ingin melanjutkan studi pendidikan tinggi di luar negeri.

“Tahun ini delapan (penerima, red), semoga tahun-tahun selanjutnya bertambah,” ucapnya.

