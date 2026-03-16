Man City vs Madrid di Liga Champions, Mbappe & Bellingham Masuk Skuad Los Blancos

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester City vs Real Madrid pada leg kedua putaran 16 besar Liga Champions akan dimainkan di Stadion Etihad, Rabu (18/3) dini hari WIB.

Los Blancos memasuki leg kedua di Manchester dengan keunggulan agregat 3-0 setelah Federico Valverde mencetak trigol pada leg pertama di Santiago Bernabeu pekan lalu.

Pada leg kedua ini, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham masuk dalam skuad yang dibawa Real Madrid untuk menghadapi Manchester City.

Sebelumnya, Mbappe mengalami rasa tidak nyaman pada lutut kiri sejak awal Desember dan belum bermain sejak 21 Februari. Adapun Bellingham absen karena cedera hamstring sejak 1 Februari.

Meski demikian, belum ada jaminan keduanya akan masuk dalam daftar pemain yang benar-benar dimainkan.

Regulasi Liga Champions mengizinkan tim-tim peserta mendaftarkan hingga 12 pemain di bangku cadangan.

Mbappe memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan menit bermain jika perkembangannya dalam sesi latihan pada Senin berjalan positif.

Mbappe, yang sempat kembali berlatih bersama tim pekan lalu, sebelumnya tetap bermain meski mengalami masalah pada lututnya dan masih mampu mencetak banyak gol sebelum akhirnya harus menepi.