Man Sinner Mengemas Ulang Bumi Menangis

jpnn.com, JAKARTA - Band punk asal Jakarta, Man Sinner melepas single terbaru yang berjudul Bumi Menangis (Unplugged).

Lagu tersebut diluncurkan sebagai respons atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat baru-baru ini.

Man Sinner menghadirkan Bumi Menangis (Unplugged) dalam dua format, yaitu video klip yang tayang perdana pada 9 Januari 2026, serta versi audio yang akan tersedia di berbagai platform musik digital mulai 9 Februari 2026.

Grup beranggotakan Achmad Alwan Damanik (vokal/gitar), Agga Satria Prabowo (gitar), Nero Riansyah (bass/vokal latar), dan Agung Bahtiar (drum) itu dikenal dengan musik berenergi tinggi.

Namun dalam Bumi Menangis (Unplugged), Man Sinner memilih pendekatan berbeda dengan tempo lebih tenang agar pendengar dapat lebih fokus pada kekuatan pesan lirik.

"Kami ingin siapa pun yang mendengar lagu ini bisa ikut merenung dan mencipta perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika tidak dimulai dari diri sendiri, lalu menyebar ke orang lain," ungkap Achmad Alwan Damanik.

Lagu Bumi Menangis (Unplugged) merupakan versi terbaru dari lagu utama dalam album Bumi Menangis yang dirilis pada 2020.

Keputusan untuk mengemas ulang dengan aransemen berbeda diambil karena pesan liriknya dinilai relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.