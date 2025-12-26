Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Manajemen Bicara, Sinyal Kedatangan Joey Pelupessy dan Maarten Paes ke Persib Bandung?

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:00 WIB
Manajemen Bicara, Sinyal Kedatangan Joey Pelupessy dan Maarten Paes ke Persib Bandung? - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy (tengah) digosipkan dengan Persib Bandung. Foto: Dok. Timnas Indonesia

jpnn.com - Manajemen buka suara terkait isu yang menyebut Joey Pelupessy dan Maarten Paes akan bergabung dengan Persib Bandung.

Nama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu ramai diperbincangkan seiring menguatnya kabar yang beredar menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim.

Menanggapi derasnya rumor itu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan belum memberikan pernyataan tegas.

Baca Juga:

Menurut Adhitia, keberhasilan Persib mendatangkan Thom Haye dan Eliano Reijnders di awal musim menjadi gambaran bahwa pemain naturalisasi bisa memberi dampak positif bagi tim.

"Kami berharap saja. Kalau melihat musim ini, dua pemain naturalisasi itu kan terbukti berhasil. Hal seperti itu tentu bisa menjadi patokan bagi kami," ucap Adhitia.

Adhitia juga mengakui bahwa nama Joey Pelupessy dan Maarten Paes masuk dalam pantauan pelatih Persib Bojan Hodak.

Baca Juga:

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah salah satu atau bahkan keduanya benar-benar akan memperkuat Maung Bandung di putaran kedua BRI Super League.

"Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupessy, tetapi yang datang justru Maarten Paes. Semua masih bisa berubah. Yang jelas, tim berusaha mencari opsi terbaik," tambahnya.

Manajemen buka suara terkait isu yang menyebut Joey Pelupessy dan Maarten Paes akan bergabung dengan Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Maarten Paes  Joey Pelupessy  Persib 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp