Manajemen Bicara, Sinyal Kedatangan Joey Pelupessy dan Maarten Paes ke Persib Bandung?

jpnn.com - Manajemen buka suara terkait isu yang menyebut Joey Pelupessy dan Maarten Paes akan bergabung dengan Persib Bandung.

Nama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu ramai diperbincangkan seiring menguatnya kabar yang beredar menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim.

Menanggapi derasnya rumor itu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan belum memberikan pernyataan tegas.

Menurut Adhitia, keberhasilan Persib mendatangkan Thom Haye dan Eliano Reijnders di awal musim menjadi gambaran bahwa pemain naturalisasi bisa memberi dampak positif bagi tim.

"Kami berharap saja. Kalau melihat musim ini, dua pemain naturalisasi itu kan terbukti berhasil. Hal seperti itu tentu bisa menjadi patokan bagi kami," ucap Adhitia.

Adhitia juga mengakui bahwa nama Joey Pelupessy dan Maarten Paes masuk dalam pantauan pelatih Persib Bojan Hodak.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah salah satu atau bahkan keduanya benar-benar akan memperkuat Maung Bandung di putaran kedua BRI Super League.

"Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupessy, tetapi yang datang justru Maarten Paes. Semua masih bisa berubah. Yang jelas, tim berusaha mencari opsi terbaik," tambahnya.