JPNN.com - Olahraga

Manajemen Jakarta Pertamina Apresiasi Setinggi Langit Megawati Cs

Sabtu, 11 April 2026 – 00:03 WIB
Skuad Jakarta Pertamina Enduro saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 seri Solo di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4). Foto: Dokumentasi JPE

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro memberikan pembuktian dengan mampu menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Kepastian tersebut didapatkan tim milik BUMN tersebut seusai menang atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23) di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4).

Chef de Mission Jakarta Pertamina Werry Prayogi memberikan apresiasi untuk perjuangan Megawati Hangestri dan kolega.

Baca Juga:

Kemenangan atas tim kota Pudak memberikan pembuktian bahwa juara bertahan Proliga tersebut sangat siap menghadapi babak final four.

“Pertandingan ini bukan hanya soal poin klasemen, tetapi juga tentang respons tim terhadap tekanan dan ekspektasi publik.” 

“Anak-anak menunjukkan kedewasaan bermain, terutama dalam mengelola momentum dan menjaga stabilitas performa di setiap set,” ujar Werry.

Baca Juga:

Wajar masuk babak final four banyak penggemar ragu dengan penampilan Megawati Hangestri Pertiwi cum suis yang sempat menurun di akhir putaran kedua.

Pemilik tiga gelar juara tersebut mengakhiri seri reguler dengan kekalahan 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Apresiasi dari CdM Jakarta Pertamina Werry Prayogi seusai Megawati Hangestri cum suis jadi juara putaran pertama final four Proliga 2026.

BERITA JAKARTA PERTAMINA LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
