Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Manajemen Jakarta Pertamina Ingatkan Megawati Cs tak Jemawa Lawan Popsivo Polwan

Kamis, 16 April 2026 – 19:00 WIB
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro Wilma Salas saat berlaga pada final four ajang Proliga 2026 seri Surabaya melawan Popsivo Polwan di Jawa Pos Arena. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro bakal bermain habis-habisan di laga final four Proliga 2026 seri Semarang melawan Popsivo Polwan di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (17/4) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi menilai anak asuhan Bulent Karslioglu itu tengah diuntungkan menghadapi tim milik Kepolisian RI tersebut. Tim milik BUMN itu tercatat hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel satu tiket di partai puncak Proliga 2026.

Kemenangan melawan Popsivo Polwan akan membuat Jakarta Pertamina Enduro mengamankan satu tempat di laga final.

Baca Juga:

“Kami berada di posisi yang cukup baik, tetapi belum aman. Fokus kami adalah mengamankan satu poin yang kami butuhkan tanpa harus bergantung pada skenario lain,” ujar Werry.

Sejauh ini, Tisya Amallya Putri dan kolega berupaya untuk membenahi fokus agar bermain konsisten sepanjang pertandingan.

Pemilik tiga gelar juara tersebut belajar banyak dari laga terakhir saat melawan Jakarta Electric PLN di seri Solo.

Baca Juga:

Konsistensi Megawati Hangestri Pertiwi cum suis menurun seusai unggul terlebih dahulu di dua gim awal sebelum akhirnya menang 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8).

“Persiapan kami difokuskan pada peningkatan konsistensi permainan dan kesiapan menghadapi tekanan di pertandingan penentuan,” ujar Werry.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  final four Proliga  Jakarta Pertamina Enduro  Megawati Hangestri  Popsivo Polwan  Pertamina 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp