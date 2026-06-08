Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Manajemen Persija Jakarta Ternyata Sudah Incar Lama STY Saat Mauricio Souza Stagnan

Senin, 08 Juni 2026 – 15:03 WIB
Manajemen Persija Jakarta Ternyata Sudah Incar Lama STY Saat Mauricio Souza Stagnan - JPNN.COM
Direktur Persija, Mohamad Prapanca. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta akhirnya meresmikan Shin Tae Yong (STY) sebagai pelatih untuk musim 2026/27.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan bahwa pendekatan dengan pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu sudah dilakukan sejak musim lalu.

Akhirnya kesepakatan tercapai sehingga akhirnya manajemen mengingat pelatih asal Yeongdeok tersebut dengan kontrak durasi tiga tahun.

Baca Juga:

“Prosesnya cukup panjang. Pada pekan ke-25 dan 27 kami melakukan diskusi intens dengan internal dan melihat perkembangan Persija sehingga kami putuskan mencari pelatih baru,” ujar Prapanca.

Penggemar Persija Jakarta sudah mengenal Shin Tae Yong seusai lima tahun menukangi Timnas Indonesia sejak edisi 2020.

Pada level klub tercatat pelatih berakronim STY itu pernah sukses saat menukangi Seongnam FC pada musim 2008 hingga 2012 dengan menjadi juara di Asia Champions League 2010 dan Korea FA Cup 2011.

Baca Juga:

Tercatat pada kesempatan terakhir di Ulsan HD tangan dingin Shin Tae Yong tidak berjalan baik seusai hanya raih dua kemenangan, empat imbang, dan empat kalah.

Menarik ditunggu era baru Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae Yong.

Manajemen Persija Jakarta akhirnya meresmikan Shin Tae Yong sebagai pelatih untuk musim 2026/27, Senin (8/6)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Mauricio Souza  Persija 
BERITA PERSIJA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp