JPNN.com - Olahraga

Manajemen Persik Ungkap Alasan Pertahankan Ezra Walian

Senin, 19 Januari 2026 – 08:18 WIB
Manajemen Persik Ungkap Alasan Pertahankan Ezra Walian - JPNN.COM
Pemain Persik Kediri Ezra Walian menunjukkan kostum Persik Kediri. ANTARA/ HO-Persik Kediri

jpnn.com - KEDIRI - Manajemen Persik Kediri sudah mengambil keputusan terkait kontrak Ezra Walian.

Manajemen Persik mempertahankan Ezra Walian untuk tetap bergabung dengan tim Macan Putih hingga 2029.

Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengatakan manajemen resmi memperpanjang kontrak untuk Ezra Walian.

Ezra Walian selama ini dinilai telah menunjukkan prestasinya yang terbaik.

"Sejak kedatangannya Ezra memperlihatkan dedikasi luar biasa. Selain melalui penampilan impresif saat di lapangan, tapi juga sebagai seorang pemimpin di ruang ganti," katanya di Kediri, Senin (19/1).

Syahid mengatakan keputusan untuk memperpanjang kontrak Ezra Walian tersebut juga bagian dari skema besar untuk menjaga kekuatan Persik Kediri di masa depan.

Menurut dia, kehadiran Ezra selama ini telah membantu tim terutama saat krusial.

Dengan tetap mempertahankan Ezra, pertahanan Persik juga bisa makin baik.

Umpan Ezra Walian yang terukur serta akurasi tendangan yang tinggi, sering membantu Persik Kediri keluar dari kebuntuan.

