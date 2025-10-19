Manajemen Pertamina Sidak SPBU, Pastikan Distribusi BBM Lancar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melakukan pemantauan serentak di beberapa titik SPBU di Kota Jakarta. Hal ini untuk menjamin kelancaran pasokan BBM dan energi ke masyarakat.

Mulai dari SPBU 31.128.02 MT Haryono, SPBU 34.127.07 Pancoran, SPBU 34.128.06 Tebet, SPBU 34.132.06 Rawamangun, SPBU 34.132.09 Pemuda, SPBU 34.128.05 Kota Kasablanka, dan terakhir SPBU 34.129.01 Minangkabau.

“Melalui pemantauan berkelanjutan, kami dapat dengan cepat mengidentifikasi berbagai aspek yang memerlukan perbaikan dan melakukan tindakan yang tepat secara konsisten,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Freddy Anwar, Minggu (19/10).

Mereka yang turun ke lapangan antara lain Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, Wakil Direktur Utama Achmad Muchtasyar, Direktur Pemasaran Regional Eko Ricky Susanto, dan Freddy Anwar.

Seluruh tim memastikan setiap SPBU memenuhi standar operasional yang mencakup kelengkapan fasilitas, penerapan layanan serta kualitas produk sesuai standar Pertamina.

Setelah melakukan pengecekan di sejumlah titik, hasil menunjukkan bahwa penerapan 14 langkah penerimaan bahan bakar berjalan dengan baik.

Fasilitas seperti pulau pompa, nozzle, peralatan uji BBM, serta alat pemadam api ringan (APAR) dalam kondisi terjaga.

“Harus dijaga pemeliharaan rutin guna menjaga performa dan keamanan bagi pelanggan,” tegasnya.