Manajemen Tegaskan Denada Hanya Punya Dua Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pihak manajemen dan keluarga Denada menegaskan sang penyanyi hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rizky Rossano dan Aisha Aurum.

Itu menyusul beredar rumor bahwa Denada memiliki anak selain Ressa Rossano dan Aisha Aurum.

Adapun pernyataan klarifikasi itu disampaikan melalui akun ibunda Denada, Emilia Contessa dan manajer, Risna Ories.

"Dengan ini kami menegaskan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa 1. Denada hanya memiliki dua orang anak kandung, yaitu Ressa dan Aisha," tulis pernyataan itu dalam akunnya di Instagram, dikutip Senin (16/2).

Dalam pernyataan itu disebutkan pula bahwa segala narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Ressa dan Aisha adalah tidak benar, menyesatkan, serta bersifat fitnah.

Oleh karena itu, pihak keluarga dan manajemen Denada mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait beredarnya kabar bohong terkait penyanyi 47 tahun tersebut.

"Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen dan keluarga Denada mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," tuturnya.

Pihak keluarga dan manajemen Denada pun mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya.