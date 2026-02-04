Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Rabu, 04 Februari 2026 – 19:49 WIB
Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie - JPNN.COM
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Manajer akhirnya memberi tanggapan soal gosip Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam proses cerai.

Gosip pasangan selebritas itu di ambang perceraian ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Oleh sebab itu, manajer Nia Ramadhani, Theresa Wienathan pun menyampaikan klarifikasi.

Baca Juga:

Dia dengan tegas membantah rumor atau isu yang beredar tersebut.

"Intinya hoaks," kata Theresa Wienathan saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Menurutnya, rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam keadaan baik-baik saja.

Baca Juga:

Theresa Wienathan kembali membantah soal gosip miring yang menerpa pasangan selebritas itu.

Dia memastikan kabar yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau bohong.

Manajer akhirnya memberi tanggapan soal gosip Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam proses cerai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nia Ramadhani  ardi bakrie  nia ramadhani dan Ardi Bakrie  nia ramadhani cerai 
BERITA NIA RAMADHANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp