JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City Coba Ulangi Keajaiban saaf Melawan Real Madrd

Selasa, 17 Maret 2026 – 22:28 WIB
Manchester City Coba Ulangi Keajaiban saaf Melawan Real Madrd - JPNN.COM
Skuad Manchester City saat berlaga pada ajang Champions League 2025/26 melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Foto: X/@ManCity

jpnn.com - Manchester City berupaya bangkit saat menghadapi Real Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/26.

The Citizens harus bisa menang dengan selisih empat gol seusai di leg pertama kalah 0-3.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola berharap anak asuhnya bisa tampil tanpa celah untuk bisa mengejar defisit tiga gol 

Tim asal kota Manchester itu tercatat pernah menang dengan skor 4-0 saat semifinal Champions League 2022/23 

Semangat itu diharapkan bisa menular saat Bernardo Silva dan kolega kembali berhadapan melawan Los Blancos.

“Kami akan bermain di Etihad dan menciptakan momentum sebanyak mungkin dengan dukungan para pemain.”

“Kami akan menampilkan permainan yang baik dengan para pemain berbakat yang kami miliki dan bertahan solid," ujar pelatih asal Spanyol itu.

Menarik ditunggu kebangkitan Manchester City untuk bisa melangkah ke delapan besar Liga Champions 2025/26.

Manchester City berupaya bangkit saat kembali menghadapi Real Madrid pada leg kedua 16 besar Champions League 2025/26

TAGS   Manchester City  Real Madrid  City vs Madrid  Liga Champions  16 Besar Liga Champions 
