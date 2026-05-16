Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City Juara Piala FA Seusai Hajar Chelsea

Minggu, 17 Mei 2026 – 00:26 WIB
Manchester City Juara Piala FA Seusai Hajar Chelsea - JPNN.COM
Selebrasi Antoine Semenyo setelah mencetak gol kemenangan Manchester City atas Chelsea di final Piala FA 2025/26 di Stadion Wembley pada Sabtu (16/5/2026). Antara/X.com/ManCity

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City menjuarai Piala FA.

Pada laga final di Stadion Wembley, Sabtu, City mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal dari Antoine Semenyo pada babak kedua memastikan trofi jatuh ke tangan pasukan Josep "Pep" Guardiola.

Baca Juga:

Keberhasilan itu membuat Man City meraih dua trofi domestik musim ini setelah menjuarai Carabao Cup. 

Sementara itu, bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka gagal menutup musim dengan trofi, dan terancam tak bisa berkiprah dalam kompetisi Eropa musim depan, demikian laman TheFA.

Pada pertandingan di Wembley, Man City langsung menekan sejak awal pertandingan.

Baca Juga:

Peluang pertama mereka lahir dari aksi Semenyo yang melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tembakan yang diblok lini belakang Chelsea.

Bola liar disambar Omar Marmoush, tetapi Robert Sanchez mementahkannya.

Manchester City menjadi juara Piala FA setelah menghajar Chelsea 1-0 pada laga final di Stadion Wembley.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manchester City  Juara Piala FA  Chelsea Vs Manchester City  Piala FA 
BERITA MANCHESTER CITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp