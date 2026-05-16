Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City Kawinkan Piala FA dan Carabao Cup

Minggu, 17 Mei 2026 – 00:09 WIB
Manchester City Kawinkan Piala FA dan Carabao Cup - JPNN.COM
Trofi Piala FA. Foto: thefa.com

jpnn.com, JAKARTA - Gol tunggal Antoine Semenyo pada babak kedua membawa Manchester City jadi juara Piala FA.

Pasukan Pep Guardiola menaklukkan Chelsea 1-0 dalam final di Stadion Wembley pada Sabtu.

Keberhasilan ini membuat City meraih dua trofi domestik musim ini setelah juga menjuarai Carabao Cup.

Baca Juga:

Sementara bagi Chelsea, kekalahan membuat mereka gagal menutup musim dengan trofi dan terancam tak bisa berkiprah dalam kompetisi Eropa musim depan, demikian laman TheFA.

City langsung menekan sejak awal pertandingan dan peluang pertama mereka lahir dari aksi Semenyo yang melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tembakan yang diblok lini belakang Chelsea. Bola liar disambar Omar Marmoush, tetapi Robert Sanchez mementahkannya.

The Citizens kembali mengancam lewat kombinasi Jeremy Doku dan Rodri.

Baca Juga:

Sundulan Rodri dari umpan silang Doku sempat diblok, sebelum Erling Haaland menyambar bola dengan tendangan salto yang kembali dimentahkan pertahanan Chelsea.

Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada babak pertama, tapi dianulir karena Matheus Nunes lebih dulu offside sebelum mengirim umpan silang kepada bomber Norwegia tersebut.

Manchester City keluar sebagai juara Piala FA setelah menaklukkan Chelsea 1-0 dalam final di Stadion Wembley.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manchester City  Piala FA  Carabao Cup  Manchester CIty Vs Chelsea 
BERITA MANCHESTER CITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp