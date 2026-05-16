Manchester City Kawinkan Piala FA dan Carabao Cup

jpnn.com, JAKARTA - Gol tunggal Antoine Semenyo pada babak kedua membawa Manchester City jadi juara Piala FA.

Pasukan Pep Guardiola menaklukkan Chelsea 1-0 dalam final di Stadion Wembley pada Sabtu.

Keberhasilan ini membuat City meraih dua trofi domestik musim ini setelah juga menjuarai Carabao Cup.

Sementara bagi Chelsea, kekalahan membuat mereka gagal menutup musim dengan trofi dan terancam tak bisa berkiprah dalam kompetisi Eropa musim depan, demikian laman TheFA.

City langsung menekan sejak awal pertandingan dan peluang pertama mereka lahir dari aksi Semenyo yang melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tembakan yang diblok lini belakang Chelsea. Bola liar disambar Omar Marmoush, tetapi Robert Sanchez mementahkannya.

The Citizens kembali mengancam lewat kombinasi Jeremy Doku dan Rodri.

Sundulan Rodri dari umpan silang Doku sempat diblok, sebelum Erling Haaland menyambar bola dengan tendangan salto yang kembali dimentahkan pertahanan Chelsea.

Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada babak pertama, tapi dianulir karena Matheus Nunes lebih dulu offside sebelum mengirim umpan silang kepada bomber Norwegia tersebut.