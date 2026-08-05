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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City Raih Kemenangan Perdana di Bawah Asuhan Enzo Maresca

Rabu, 05 Agustus 2026 – 23:04 WIB
Manchester City Raih Kemenangan Perdana di Bawah Asuhan Enzo Maresca - JPNN.COM
Selebrasi pemain Manchester City seusai raih kemenangan melawan K League All Star di Seoul World Cup Stadium, Korea, Rabu (5/8). Foto: X/@ManCity

jpnn.com, JAKARTA - Manchester City meraih kemenangan perdana di bawah asuhan Enzo Maresca pada pramusim 2026.

Berlaga Seoul World Cup Stadium, Korea, Rabu (5/8) Ruben Dias dan kolega menang dengan skor 3-1 melawan K League All Star.

Pada laga ini gol kemenangan Man City dicetak oleh Rayan Ait-Nouri pada menit ke-9, Tijjani Reijnders (20) dan Divin Mubama (23).

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Kemenangan ini menjadi yang perdana di era Enzo Maresca setelah menangani tim mulai musim 2026/27.

Pada debutnya Maresca harus puas mengakui keunggulan Inter Milan lewat adu tendangan penalti.

Juru taktik kelahiran 10 Februari 1980 itu ditunjuk manajemen The Citizens seusai berpisah dengan Pep Guardiola.

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Mantan pelatih Chelsea itu dianggap sebagai sosok yang tepat menangani Manchester City mengarungi musim 2026/27.

Enzo Maresca mengapresiasi anak asuhannya yang berupaya untuk bisa mempersembahkan kemenangan untuk dirinya.

Manchester City meraih kemenangan perdana di bawah asuhan Enzo Maresca pada pramusim 2026, Rabu (5/8) melawan K League All Star

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TAGS   enzo maresca  Manchester City  K League All Star  laga pramusim 2026 
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