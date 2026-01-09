Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Manchester City Rekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:45 WIB
Manchester City Rekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth - JPNN.COM
Penyerang sayap Bournemouth, Antoine Semenyo. (Antara/Bournemouth)

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City resmi merekrut Antoine Semenyo dari AFC Bournemouth pada bursa transfer Januari.

City pun resmi mengumumkan perekrutan winger asal Ghana tersebut.

Antoine Semenyo menjadi rekrutan pertama The Citizens di jendela transfer musim dingin.

Pemain berusia 26 tahun itu diikat kontrak jangka panjang hingga 2031.

"Manchester City dengan senang hati mengonfirmasi transfer Antoine Semenyo dari AFC Bournemouth," demikian pernyataan klub di situs resmi pada Jumat (9/1).

Meski tidak mengungkapkan nilai transfer secara resmi, media Inggris melaporkan City menebus klausul rilis senilai 65 juta pound sterling (sekitar Rp 1,3 triliun), di tengah minat dari sejumlah klub Liga Inggris lainnya.

Semenyo tampil impresif bersama Bournemouth musim ini.

Pemain yang mampu bermain di kedua sisi sayap tersebut tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ketiga di liga dengan koleksi 10 gol, serta menyumbang tiga assist.

