JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City vs Arsenal, Guardiola Optimistis The Citizens Menang Lagi

Sabtu, 18 April 2026 – 10:30 WIB
Peltih Manchester City Pep Guardiola. Foto: editorialuefa

jpnn.com - JAKARTA - Duel Manchester City vs Arsenal pada matchday ke-33 Liga Inggris 2025/26 akan tersaji di Stadion Etihad, Minggu (19/4).

Laga ini krusial dalam perburuan gelar juara Liga Inggris.

Pertandingan ini menjadi momentum penting Manchester City memangkas jarak dari Arsenal.

Saat ini, The Gunners  memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan 70 poin.

The Citizens berada di posisi kedua dengan 64 poin.

Kemenangan bagi City akan memperkecil selisih menjadi tiga angka, bahkan berpeluang menyamai poin Arsenal, karena masih memiliki satu laga tunda.

Manchester City menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi seusai meraih tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Salah satu hasil impresif tersebut adalah kemenangan 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup.

Duel Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris, Pep Guardiola siap menghadapi strategi baru Mikel Arteta.

