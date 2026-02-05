Manchester City vs Newcastle United: The Citizens Melaju ke Final Piala Liga Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengalahkan Newcastle United 3-1 pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di Stadion Etihad, Kamis dini hari WIB.

Hasil ini membuat The Citizens menang telak 5-1 secara agregat, demikian laman EFL pada Kamis.

Kemenangan ini membuat The Citizens melaju ke final Piala Liga.

Baca Juga: Arsenal ke Final Piala Liga Inggris Setelah Taklukkan Chelsea

Meski sudah menang 2-0 pada leg pertama, City tetap tampil agresif sejak awal pertandingan.

Tekanan cepat langsung membuahkan hasil ketika laga baru berjalan tujuh menit.

Omar Marmoush membuka keunggulan tuan rumah yang memperlebar keunggulan agregat.

Marmoush kembali mengancam bersama Tijani Reijnders dan Antoine Semenyo untuk memaksa lini pertahanan Newcastle bekerja ekstra keras.

Di tengah gempuran tuan rumah, The Magpies mendapat peluang emas melalui Anthony Gordon pada menit ke-21, tetapi upayanya digagalkan kiper James Trafford.