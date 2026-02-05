Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City vs Newcastle United: The Citizens Melaju ke Final Piala Liga Inggris

Kamis, 05 Februari 2026 – 07:57 WIB
Manchester City vs Newcastle United: The Citizens Melaju ke Final Piala Liga Inggris - JPNN.COM
Selebrasi Tijjani Reijnders setelah mencetak gol ketiga Manchester City dalam pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup lawan Newcastle di Etihad Stadium pada Rabu (4/2/2026). Antara/ManCity.com

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengalahkan Newcastle United 3-1 pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di Stadion Etihad, Kamis dini hari WIB.

Hasil ini membuat The Citizens menang telak 5-1 secara agregat, demikian laman EFL pada Kamis.

Kemenangan ini membuat The Citizens melaju ke final Piala Liga.

Baca Juga:

Meski sudah menang 2-0 pada leg pertama, City tetap tampil agresif sejak awal pertandingan.

Tekanan cepat langsung membuahkan hasil ketika laga baru berjalan tujuh menit.

Omar Marmoush membuka keunggulan tuan rumah yang memperlebar keunggulan agregat.

Baca Juga:

Marmoush kembali mengancam bersama Tijani Reijnders dan Antoine Semenyo untuk memaksa lini pertahanan Newcastle bekerja ekstra keras.

Di tengah gempuran tuan rumah, The Magpies mendapat peluang emas melalui Anthony Gordon pada menit ke-21, tetapi upayanya digagalkan kiper James Trafford.

Manchester City melaju ke final Piala Liga Inggris setelah menaklukkan Newcastle United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Manchester City vs Newcastle United  Piala Liga Inggris  Final Piala Liga Inggris  Man City  Newcastle United 
BERITA MANCHESTER CITY VS NEWCASTLE UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp