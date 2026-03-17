JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester City vs Real Madrid: The Citizens Dipaksa Lakukan Keajaiban

Selasa, 17 Maret 2026 – 10:38 WIB
Manchester City akan menjamu Real Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Foto: X/ManCity.

jpnn.com - Laga hidup-mati akan dihadapi Manchester City saat menjamu Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Manchester City vs Real Madrid akan digelar di Etihad Stadium, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB.

The Citizens dituntut melakukan remontada setelah tertinggal agregat 0-3 dari leg pertama.

Kondisi tersebut membuat pasukan Pep Guardiola tidak memiliki banyak pilihan.

Mereka harus menang dengan selisih minimal empat gol jika ingin langsung memastikan tiket ke perempat final.

Tugas itu jelas tidak mudah. Defisit tiga gol di kompetisi sekelas Liga Champions sering kali menjadi rintangan besar bagi tim mana pun.

Namun sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan dramatis bukan hal yang mustahil.

Beberapa momen epos pernah tercatat, seperti ketika Deportivo La Coruna membalikkan keadaan atas AC Milan pada 2004, lalu final legendaris Liverpool FC melawan AC Milan pada 2005.

