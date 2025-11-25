Manchester United Kalah dari 10 Pemain Everton, Kartu Merahnya Unik

Selasa, 25 November 2025 – 06:50 WIB

jpnn.com - MANCHESTER - Manchester United gagal meraih kemenangan di pekan ke-12 Premier League.

Menjamu Everton di Old Trafford, Selasa (25/11) dini hari WIB, Setan Merah -julukan MU, kalah 0-1 dan membuang peluang untuk naik ke peringkat ke-5 klasemen,

Satu-satunya gol pada laga sengit tersebut dicetak oleh Kiernan Dewsbury-Hall pada menit ke-29.

Gol itu lahir setelah Everton bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-13, lantaran Idrissa Gueye mendapat kartu merah.

Kartu merah yang unik, karena Gueye diusir gara-gara berperilaku tak baik, yakni memukul rekannya sendiri, Michael Keane, di lapangan.

Gueye dan Keane awalnya bertengkar menyusul salah komunikasi di antara mereka yang membuat MU memiliki peluang emas mencetak gol.

Setelah Gueye keluar, Everton bermain taktis, bertahan, mencetak gol, bertahan, dan menang.

Itu merupakan kemenangan pertama Everton di Old Trafford sejak Desember 2013. Uniknya MU yang kalah saat itu, dilatih oleh David Moyes yang kini melatih Everton.