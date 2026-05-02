Manchester United vs Liverpool, Mo Salah Absen Gegara Cedera

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan penuh gengsi antara Manchester United vs Liverpool akan tersaji pada pekan ke-35 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu (3/5). Namun, bintang Liverpool Mohamed Salah dipastikan absen saat The Reds menantang MU.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi Salah menderita cedera otot ringan ketika ditarik keluar dalam babak kedua laga kontra Crystal Palace di Anfield pekan lalu.

"Kami memperkirakan dia akan kembali di fase akhir musim, tetapi tidak untuk hari Minggu," kata Slot pada jumpa pers dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (1/5).

Kondisi cedera ringan yang dialami Salah membuat Slot begitu lega. Sebab, pemain berusia 33 tahun itu akan mendapatkan perpisahan yang layak dari pertandingan terakhir yang dia mainkan.

Slot mengungkapkan bahwa Salah masih bisa kembali bermain di sisa musim ini yang menyisakan tiga laga lagi setelah United, yaitu melawan Chelsea pada 9 Mei, Aston Villa pada 17 Mei, dan Brentford pada 24 Mei.

Namun, Slot tidak menyebut secara spesifik kapan Salah akan bisa kembali merumput. “Kita tahu Mo selalu bekerja sangat keras sepanjang musim ketika dia fit, dan bahkan ketika cedera, dia berusaha keras untuk kembali secepat mungkin," katanya.

"Itulah yang sedang dia lakukan sekarang dengan sangat baik. Biasanya dia pulih lebih cepat dibanding pemain lain setelah cedera ringan, karena ini memang cedera ringan," katanya.

Sejak kedatangannya dari Roma pada musim 2017/2018, Salah telah memainkan 440 pertandingan bersama The Reds sejauh ini, dengan koleksi 257 gol dan 122 asssist.