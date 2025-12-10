Mandiri BFN Fest 2025 Dibuka, Bahas Arah Masa Depan Fintech

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Bank Mandiri selaku Official Banking Partner, dan Privy selaku Official Digital Trust Provider, dengan dukungan Bank Indonesia (BI), OJK dan 11 Kementerian Lembaga, membuka Mandiri BFN Fest 2025 sebagai puncak Bulan Fintech Nasional, (Rabu (10/12).

Tahun ini penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional (BFN) sendiri diikuti oleh 90 kontributor dan 90 mitra asosiasi industri baik dalam dan luar negeri, serta organisasi internasional dan telah menghadirkan lebih dari 90 program edukasi literasi, penguatan integritas dan kapabilitas industri, serta membuka lebih dari 160 peluang kerja bagi masyarakat.

Puncak kegiatan BFN, yaitu BFN Fest menghadirkan conference, expo, kegiatan networking industri (Jakarta Fintech Connect, Digital x Real Sector Clinic), serta berbagai side event menarik dan menargetkan kehadiran lebih dari 5.000 pengunjung, plus hampir 100 narasumber dari 26 negara.

Baca Juga: AFTECH Resmikan Kode Etik Terintegrasi 2025

Perhelatan BFN Fest juga menjadi ajang bagi pelaku industri dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital dalam dan luar negeri, investor, regulator, pemerintah, akademisi dan konsumen untuk bertemu dan menjajaki berbagai potensi kolaborasi strategis dalam rangka meningkatkan daya saing industri fintech nasional.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menyampaikan Mandiri BFN Fest 2025 menandai babak baru penguatan ekosistem fintech Indonesia.

Sebagai konferensi dan expo fintech terbesar di Indonesia, penyelenggaraan BFN Fest 2025 merupakan kelanjutan dari dialog strategis yang telah berlangsung dalam FEKDI dan IFSE 2025, yang diselenggarakan Bank Indonesia dan OJK pada awal November.

Baca Juga: AFTECH dan Mitra Internasional Dorong Inklusi Keuangan Digital

Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen dan respons positif industri terhadap arahan pemerintah dan regulator dalam upaya memperluas literasi, mendorong inklusi, dan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

“Fintech bukan hanya soal inovasi, tetapi bagaimana inovasi tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil. Mandiri BFN Fest menjadi ruang kolaborasi terbesar untuk memperluas edukasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan layanan fintech berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan berdampak bagi ekonomi,” ungkap Pandu.