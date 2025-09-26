Mandiri Dwidayatour Hadirkan Japan Festival 2025 dengan Promo Liburan Istimewa

jpnn.com, TANGSEL - Mandiri Dwidayatour Travel Deals – Japan Festival 2025 digelar di AEON Mall BSD City pada 26–28 September 2025.

Pameran wisata ini menjadi ajang perjalanan bertema Jepang terbesar tahun ini, menghadirkan berbagai promo dan pengalaman budaya khas Negeri Sakura.

Data Japan National Tourism Organization (JNTO) mencatat kunjungan wisatawan asing ke Jepang mencapai 24,9 juta orang sepanjang Januari–Juli 2025, naik 18,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, wisatawan asal Indonesia berkontribusi 373.600 orang atau berada di peringkat ke-11. Dwidayatour juga mencatat permintaan paket perjalanan ke Jepang meningkat 24 persen dalam setahun terakhir.

Festival ini menawarkan 5 alasan wajib dikunjungi. Pertama, sebagai pameran wisata Jepang terbesar tahun ini, festival menghadirkan penawaran paket perjalanan terlengkap dan terbaik ke Negeri Sakura.

Kedua, pengunjung dapat menikmati promo paket liburan fantastis, termasuk diskon hingga Rp4 juta, cashback Rp6 juta, tiket pesawat mulai Rp5,1 juta, dan paket tur mulai Rp16,1 juta per orang.

Ketiga, festival menyediakan diskon cruise dan transportasi Jepang, seperti wisata kapal pesiar hingga 75%, Japan Rail Pass hingga 50%, serta tiket atraksi wisata lainnya.

Keempat, vibes Jepang otentik di Main Atrium AEON Mall BSD City menghadirkan dekorasi tematik dan program budaya, memberikan sensasi seperti berada di Shibuya atau Shinjuku.