Mandiri Inhealth Berbagi Kebaikan Kepada Pesantren Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) bersama Mandiri Amal Insani (MAI) berkolaborasi melalui kegiatan sosial di Pesantren Disabilitas Yayasan Visi Maha Karya.

Yayasan Visi Maha Karya merupakan lembaga sosial yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan berbagai program yang mendorong kemandirian difabel melalui bantuan alat, pendidikan, serta pelatihan keterampilan.

Mandiri Inhealth hadir sebagai #TemanKebaikan bersama Mandiri Amal Insani sebagai wujud nyata komitmen untuk terus Melayani Sepenuh Hati.

Dalam kesempatan ini, Mandiri Inhealth bersama Mandiri Amal Insani menyalurkan bantuan berupa paket sembako, serta menggelar kegiatan buka puasa bersama para santri disabilitas di pesantren.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial di lingkungan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan Mandiri Inhealth, Fazlia Yulinda, menyampaikan kolaborasi ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Kami berharap kehadiran Mandiri Inhealth dapat memberikan dukungan nyata bagi para santri di pesantren disabilitas, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap teman-teman penyandang disabilitas lainnya agar terus mendapatkan perhatian dan kesempatan yang setara,” ujar Fazlia.

Mandiri Inhealth juga terus memperkuat peran dalam kepedulian sosial yang memberikan dampak positif.