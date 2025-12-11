Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Mandiri Investasi Gandeng Pegadaian dan Deutsche Bank, ETF Emas Syariah Meluncur 2026

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:45 WIB
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pegadaian dan Deutsche Bank. Foto: Tim Mandiri Investasi

jpnn.com - PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pegadaian dan Deutsche Bank.

Langkah tersebut menyusul rencana peluncuran Reksa Dana Bursa Syariah berbasis emas atau ETF Emas yang ditargetkan akan berjalan mulai tahun depan.

Kerja sama ini kelanjutan dari upaya Mandiri Investasi bersama perusahaan yang lebih dahulu telah menjalin kolaborasi strategis untuk pengembangan ETF Emas Syariah.

Sebelumnya, Mandiri Investasi menggandeng Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan pertama. 

Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi mitra Bullion Bank untuk eksplorasi potensi pengembangan produk.

Dalam beberapa bulan terakhir, Mandiri Investasi bersama Mandiri Sekuritas, BSI, Pegadaian, dan Deutsche Bank telah melakukan persiapan teknis intensif, mencakup finalisasi mekanisme penyediaan dan penyimpanan emas fisik.

Selain itu, tata kelola kustodian, infrastruktur perdagangan RDB, hingga penyesuaian struktur produk dengan prinsip syariah juga menjadi fokus sebelum resmi diluncurkan. 

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, menjelaskan Pegadaian akan menyediakan dan menyimpan emas fisik underlying RDB Emas Syariah.

Mandiri Investasi menggandeng Pegadaian dan Deutschae Bank, meluncurkan reksa dana bursa syariah berbasis emas.

